الإصابات بـ "كورونا" في أميركا تصل إلى 1.8 مليون حالة

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إنها سجلت إجمالي مليون و802740 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 14790 حالة عن إحصائها السابق وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 761 حالة ليصبح 105157 حالة.



وقالت المراكز إن هذه هي الحصيلة من حالات مرض كوفيد-19 التي تم تسجيلها حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في أول يونيو مقابل تقريرها السابق الذي نشر يوم الاثنين.



ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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