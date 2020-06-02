ووهان الصينية تجري فحوص كورونا لـ10 ملايين شخص

المصدر: بكين - د. ب. أ

ذكرت السلطات في مدينة ووهان الصينية أنها أجرت اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لما يقرب من 10 ملايين شخص على مدى 19 يوما، ما أسفر عن اكتشاف 300 إصابة بدون أعراض، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة «بيبولز ديلي» الحكومية إنه تم عزل الأشخاص الذين اكتشفت إصابتهم بالفيروس بدون أعراض، وتم وضع 1174 من مخالطيهم بشكل وثيق قيد المراقبة.

وأفادت الصحيفة بأنه لم يتم العثور على حالات مؤكدة لفيروس كورونا خلال فترة الفحص التي انتهت أمس الاثنين.

وتصنف السلطات الصينية الحالات المؤكدة على أنها حالات الإصابة التي أظهرتها الفحوص مع وجود أعراض مثل السعال والحمى.

وتعهدت السلطات في ووهان، وهي المدينة التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة في ديسمبر الماضي، بفحص جميع سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة اعتبارا من 14 مايو.

وكان الهدف من الفحص الشامل تهدئة المخاوف الشعبية عقب تسجيل مجموعة من ست حالات إصابة جديدة في المدينة بعد أن ظلت 35 يوما دون تسجيل أي إصابات جديدة.

واستخدمت السلطات طريقة العينات المجمعة، حيث جمعت عينات فردية لكنها فحصت كل 10 منها تقريبا معا في اختبار حمض نووي واحد.

وتم استخدام نفس الطريقة في الولايات المتحدة وألمانيا لتتبع حالات الإصابة بالفيروس، وإن كان على نطاق أقل.

وصرحت الصين اليوم الثلاثاء بأنها تراقب 73 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، بينها خمس إصابات جديدة تم اكتشافها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بين عائدين من الخارج.

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