الكويت تعلن شفاء 1382 حالة جديدة من "كورونا"

المصدر: الكويت - وام

أعلنت الكويت اليوم شفاء 1382 حالة من المصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 14281 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات، مبينة أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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