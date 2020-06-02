الصين تسجل قفزة جديدة في الإصابات بـ «كورونا»

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت الصين، أمس، تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا خلال ثلاثة أسابيع تقريباً، برصد 16 حالة جديدة خلال 24 ساعة، وذلك في قفزة للحالات الوافدة من الخارج بإقليم سيتشوان في جنوب غرب البلاد.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان، أمس، أن كل الحالات الجديدة هي لمسافرين قادمين من الخارج، 11 منهم في سيتشوان.

وأظهرت البيانات أن مجمل الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83017، بينما لايزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

وعاد نحو 400 ألف طالب في العاصمة الصينية، من المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى المدارس في بكين، أمس.

وقالت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية إن الطلبة العائدين هم من طلاب الصف السادس من المرحلة الابتدائية، والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية، والصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية.

وقضى الطلبة في الصين أطول فترة إجازة شتوية بسبب تفشي وباء «كورونا»، وبعد ذلك تلقوا دروسهم التعليمية من خلال الإنترنت.

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