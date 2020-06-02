«ريمديسيفير» يساعد المصابين بأعراض «كورونا» المتوسطة

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت شركة غيلياد ساينسز الأميركية لصناعة الأدوية، أمس، إن دراسة أظهرت أن عقارها ريمديسيفير المضاد للفيروسات أدى إلى تحسن أكبر بين مرضى يعانون أعراضاً متوسطة الشدة لمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا. وأوضحت أن هناك متابعة وثيقة لعقار «ريمديسيفير» منذ منحته إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية موافقة طارئة لاستخدامه في الأول من مايو الماضي، استناداً إلى نتائج دراسة أخرى أجرتها المعاهد الوطنية للصحة، وأظهرت أن العقار خفض مدة بقاء المرضى في المستشفيات بنسبة 31%، أو بأربعة أيام تقريباً، مقارنة بدواء بديل.

أما النتائج الجديدة التي أعلنتها غيلياد ساينسز فقد توصلت إليها دراسة مُعدّة لتقييم مدى أمان وفعالية معالجة المرضى بريمديسيفير لخمسة أيام و10 أيام، إضافة إلى طرق العناية العادية بالمرضى.

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