"الصحة العالمية" تأمل بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة

المصدر: جنيف - أ ف ب

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن أمله بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاسبوع الفائت قطع العلاقة بين بلاده والمنظمة الاممية.

وقال تيدروس ادانوم غبريسوس إن "مساهمات وسخاء الحكومة والشعب الأميركيين لصالح الصحة العالمية طوال عقود عدة كانت هائلة وحملت فوائد كبيرة للصحة العامة في العالم"، مضيفا خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت من جنيف أن "منظمة الصحة العالمية تأمل باستمرار هذا التعاون".

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