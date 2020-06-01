استقالة كبير المحامين في «إف.بي.آي» بسبب ترامب

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي)، أمس، إن كبير المحامين بالمكتب، دانا بوانتي، أعلن استقالته، وذلك في وقت يواجه «إف.بي.آي» تدقيقاً بشأن تحقيقاته الخاصة بموظفين سابقين ومؤيدين للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وشارك بوانتي، حين كان مسؤولاً كبيراً بوزارة العدل، في التحقيق الخاص بمستشار الأمن القومي السابق لترامب، مايكل فلين.

وانتقد ترامب المكتب مراراً لتحقيقه مع فلين وغيره من حلفاء الرئيس.

وقالت شبكة «إن.بي.سي نيوز»، نقلاً عن مصدرين، إن بوانتي أُرغم على الاستقالة.

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