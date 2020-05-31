عقار «أناكينرا» أثبت فاعليته في علاج حالات «كوفيد-19» الحادة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعطى عقار «أناكينرا» المخصص لأمراض الروماتيزم نتائج «مشجعة» في معالجة الأشكال الحادة من كوفيد-19 من خلال خفض خطر الوفاة والحاجة إلى وضع جهاز تنفس اصطناعي في العناية المركزة، وفقاً لدراسة فرنسية.

وكتب الطبيب المتخصص في أمراض الروماتيزم راندي كرون من جامعة ألاباما في الدراسة المنشورة في مجلة «ذي لانسيت روماتولوغي»: «الانخفاض الكبير في معدل الوفيات المرتبط باستخدام (الأناكينرا) لدى المصابين بكوفيد-19 في هذه الدراسة أمر مشجع في هذه الأوقات».

والهدف من استخدامه هو الحؤول دون «عاصفة السيتوكين» التي يهاجم فيها الجسم نفسه والتي قد تحصل في ظل التهاب رئوي حاد قد يسببه كوفيد-19، فيحصل قصور خطر في الجهاز التنفسي، وهي حالة تتوقف فيها الرئتان عن إنتاج الأكسجين الكافي للأعضاء الحيوية ما يتطلب مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبشكل أكثر تحديداً، يهدف عقار «أناكينرا» إلى إعاقة الإنترلوكين-1 (إل-1)، وهو أحد السيتوكينات، عن المشاركة في هذه «العاصفة الالتهابية».

ووفقاً للفريق الطبي المؤلف من توما هويت وزملائه في مستشفى باري سان جوزيف، فإن حقن هذا العقار تحت الجلد لمدة 10 أيام لـ52 مريضاً يعانون «شكلاً حاداً من كوفيد-19 أدى إلى انخفاض في خطر الوفاة، والحد من الانتقال إلى العناية المركزة لتلقي مساعدة في التنفس عن طريق الأجهزة الاصطناعية».

وقد نقل ربع المرضى الذين عولجوا بـ«الأناكينرا» إلى العناية المركزة أو توفوا مقارنة بنحو 73% من الذين لم يتلقوا هذا العلاج الحيوي.

وشارك في الدراسة 44 مريضاً عُولجوا في السابق في المؤسسة نفسها لمقارنة النتائج. ولدى المجموعة التي تلقت العقار، لوحظ انخفاض سريع في متطلبات الأكسجين بعد سبعة أيام من العلاج.

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