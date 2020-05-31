تراجع في وفيات روسيا بالفيروس

المصدر: موسكو - د.ب.أ

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 181 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بعد قفزة قياسية بـ232 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا أمس، في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت بذلك 4555 حالة وفاة.

وأعلنت الغرفة عن رصد 8952 إصابة جديدة بالفيروس، ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً لليوم الثالث على التوالي (مقارنة بـ8572 إصابة الجمعة و8371 إصابة الخميس و8338 إصابة الأربعاء)، بحسب قناة «روسيا اليوم».

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 396575.

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