جونسون: الجدل حول دومينيك كامينغز «أغلق»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أكدت الحكومة البريطانية، أمس، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يعتبر الجدل المتعلق بمستشاره، دومينيك كامينغز، قد «أغلق»، في حين قالت الشرطة إن تنقلات كامينغز خلال فترة الحجر تشكل خرقاً «بسيطاً» للقيود.

وأعلن متحدث باسم جونسون: «قال رئيس الوزراء إنه يعتبر أن كامينغز تصرف بطريقة مسؤولة وقانونية، نظراً إلى الظروف، ويرى أن القضية أغلقت».

ونقلت صحيفة «تليغراف» عن الشرطة البريطانية أن دومينيك كامينغز انتهك إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، لكنه كان انتهاكاً بسيطاً، وبالتالي لن يُتخذ مزيد من الإجراءات ضده.

وقالت «تليغراف»: «خلص تحقيق أجرته شرطة دورهام إلى أن دومينيك كامينغز انتهك قواعد العزل العام عندما قام برحلة لمسافة 50 ميلاً إلى قلعة برنارد»، مضيفة أن الشرطة «قالت إنها لن تتخذ أي إجراء إضافي ضد كامينغز».

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