الفلبين تسجل أكبر عدد من الإصابات

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

أعلنت الفلبين، أمس، تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وذلك في ظل بحث الحكومة لتوصية بالقيام بمزيد من التخفيف لقيود الإغلاق المفروضة في العاصمة مانيلا وفي مناطق أخرى.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية إنها سجلت 539 حالة إصابة جديدة بالفيروس، أمس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفاً و588 حالة، كما أعلنت تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 921 حالة.

وقالت الوزارة إن مانيلا شهدت تسجيل أكثر من 60% من حالات الإصابة، و74% من حالات الوفاة.

من ناحية أخرى، قال وزير الداخلية الفلبيني، إدواردو آنو، إن قوة مهام معنية بمكافحة كورونا في البلاد، أوصت بتخفيف قيود الإغلاق المفروضة في مانيلا وفي مناطق أخرى، بدءاً من أول يونيو المقبل.

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