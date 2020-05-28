الكويت تبدأ يوم الأحد مرحلة جديدة في مواجهة كورونا بتخفيض الحظر تدريجياً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم، إن الكويت ستبدأ يوم الأحد تطبيق خطة للعودة إلى الحياة من جديد، ستشهد تخفيفاً تدريجياً للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وقال وزير الداخلية، أنس الصالح، في المؤتمر الصحافي، إن حظر التجول الكلي المفروض حالياً، سيتحول إلى حظر جزئي، يستمر 12 ساعة من السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً يومياً.

وقال إنه سيتم عزل مناطق جديدة، مع الإبقاء على عزل المناطق المعزولة سابقاً لمكافحة الفيروس.

وقال وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، إن العودة إلى الحياة الطبيعية ستستغرق خمس مراحل، تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى، على أن تبدأ المرحلة الأولى في 31 مايو .

وأكد وزير الصحة أنه «لن تكون هناك عودة كاملة للحياة، إلا بوجود لقاح لفيروس كورونا».

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهيزها بالاشتراطات الصحية، وكذلك الأنشطة الصناعية والخدمات العامة، مثل: الشحن والصيانة، كما تشمل عودة المطاعم والمقاهي بنظام الشراء من السيارات، وكذلك خدمات التوصيل للمنازل.

كما تشمل هذه الخدمات الشركات المزودة للاتصالات والإنترنت والنقل الجماعي الخاص بالشركات والمؤسسات ومحال التجزئة الغذائية، مثل: الجمعيات التعاونية ومتاجر البقالة والتموين.

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