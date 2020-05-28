«المسماري»: التدخل التركي في ليبيا «خطير»

المصدر: عواصم - وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اللواء أحمد المسماري، إن «التدخل التركي في ليبيا خطير، ويجب أن يوضع أمام العرب لوقفه».

وأضاف في حوار مع قناة العربية: «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجند أبناء العرب لقتل العرب، وبعض السوريين يقاتلون في ليبيا بسبب الترهيب التركي».

وأعرب المسماري عن استغرابه إشارة أميركا لطائرات روسية ولا ذكر للتركية، موضحاً أن الجيش الوطني الليبي قادر على مواجهة التدخل التركي، وأكد أن أنقرة أرسلت إلى ليبيا 2000 عسكري تركي غير المرتزقة.

إلى ذلك، ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية، أمس، أن روسيا لم ترسل عسكريين إلى ليبيا، وأن مجلس الاتحاد الروسي لم يتلق طلباً بالموافقة على إرسال قوات إلى هناك، بحسب ما نقلت الوكالة عن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير دزاباروف، وذلك بعدما اتهم الجيش الأميركي روسيا، أول من أمس، بنشر طائرات مقاتلة في ليبيا.

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