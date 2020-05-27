إسبانيا تعلن الحداد 10 أيام على ضحايا «كورونا»

المصدر: مدريد - رويترز

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو، إن بلادها أعلنت الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على أرواح ما يقرب من 30 ألف شخص راحوا ضحية جائحة فيروس كورونا، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وإسبانيا من إحدى أكثر الدول تضرراً من المرض في العالم.

وأضافت المتحدثة في إفادة صحافية بعد اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيتم تنكيس الأعلام على كل المؤسسات العامة في البلاد، وعلى متن السفن الحربية طوال مدة الحداد.

وستنتهي فترة الحداد بمراسم رسمية يقودها رئيس الدولة لتأبين من توفوا جراء المرض والذين وصل عددهم حتى الآن إلى 26834.

وأعلنت إسبانيا حتى الآن تسجيل 235400 إصابة مؤكدة بالمرض.

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