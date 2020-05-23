صفر إصابة بفيروس كورونا في الصين لأول مرة منذ بدء "الجائحة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لم تسجل الصين أي حالة إصابة مؤكدة بمرض «كوفيد-19»، يوم الجمعة، وهي أول مرة لا يتم فيها تسجيل زيادة يومية بعدد حالات الإصابة، منذ بدء الجائحة في مدينة ووهان بوسط الصين، أواخر العام الماضي، وفقاً لما جاء في وكالة «رويترز» للأنباء.

وتم تسجيل أربع حالات جديدة يوم الخميس، حيث تم تسجيل حالتين جديدتين مشتبه فيهما: إحداهما واردة من الخارج في شنغهاي، والأخرى منقولة محلياً في إقليم جيلين بشمال شرق الصين.

وشهدت الصين تراجعاً كبيراً في عدد حالات الإصابة المنقولة محلياً، منذ مارس، بعد أن ساعدتها القيود الصارمة على تنقل الناس في السيطرة على الوباء بمناطق كثيرة من البلاد.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» في البر الرئيس 82971 حالة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 وفاة.

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