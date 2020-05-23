بريطانيا ستفرض حجراً صحياً لمدة 14 يوماً على القادمين من الخارج

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن الوزير المكلف إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية براندون لويس، أمس، أن المملكة المتحدة ستفرض حجراً صحياً لمدة 14 يوماً على المسافرين القادمين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال لويس لقناة «سكاي نيوز»: «الناس الذين يصلون إلى المملكة المتحدة يجب أن يلتزموا بحجر» من أجل «احتواء» معدل انتشار المرض.

وأضاف «بالطبع البريطانيون العائدون سيتمكنون من حجر أنفسهم في منازلهم. وعلى الزوار أخذ التدابير للقيام بالحجر لمدة 14 يوماً».

وهذا الإجراء الذي سيعاد النظر فيه «كل ثلاثة أسابيع»، على حد قوله، سيرافقه رفع العزل تدريجياً عن البلاد اعتباراً من الأول من يونيو في حال إحراز تقدم في وقف تفشي الوباء.

وأثار هذا القرار قلق قطاع الطيران، ووصفه رئيس مجلس إدارة «راين إير» أخيراً بأنه «أحمق» و«غير قابل للتطبيق».

وأعلنت جمعية «إيرلاينز يو كاي» أن مثل هذا الاجراء «سيقضي فعلياً» على الرحلات الدولية إلى بريطانيا. وقال جون هولاند-كاي المدير العام لمطار هيثرو الأكثر اكتظاظاً في أوروبا، إن حجراً صحياً من 14 يوماً يجب «أن يكون محدداً زمنياً».

وأوضح أنه لم يتقرر أي اعفاء مقرر «حالياً» للمسافرين القادمين من دول تفشى فيها الوباء بشكل محدود.

وذكرت الصحف البريطانية أن على المسافرين ملء استمارة لدى وصولهم مع كامل بياناتهم وسيخضعون لمراقبة عشوائية، وسيتعرض المخالفون لغرامة بألف جنيه (1117 يورو).

على المسافرين ملء استمارة لدى وصولهم.

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