هوبي الصينية تبني قاعدة للسيطرة على الأوبئة المُعدية

المصدر: بكين - د.ب.أ

بدأت مقاطعة هوبي، بوسط الصين، أعمال بناء قاعدة تتسع لـ800 سرير، للوقاية من الأوبئة الرئيسة والسيطرة عليها ومعالجتها في المستقبل.

ووفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس، فإن القاعدة المصممة لعلاج الأمراض المعدية تقع في مستشفى تشونجنان التابع لجامعة ووهان في حاضرة المقاطعة ووهان، ومن المتوقع أن يتم بناؤها في غضون ثلاث سنوات.

ويتكون مبنى القاعدة من 16 طابقاً، بمساحة أرضية تزيد على 120 ألف متر مربع.

وقال رئيس المستشفى المذكور، وانغ شينغ هوان، إن القاعدة يتم بناؤها استجابة لطلب السلطات المركزية، لتحسين نظام إدارة الطوارئ الصحية العامة في البلاد، وكذلك القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ الصحية العامة الكبرى. وستكون القاعدة مستشفى عالي المستوى للعامة في الأوقات العادية، لكنها تعمل على العلاج المركز للأمراض المعدية أثناء الأوبئة الكبرى.

وهوبي كانت البؤرة التي ظهر فيها فيروس «كورونا» للمرة الأولى، قبل أن يجتاح العالم لاحقاً.

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