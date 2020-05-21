إعادة فتح المدارس في كوريا الجنوبية إثر انحسار الوباء

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

سلك مئات آلاف الطلاب في كوريا الجنوبية طريق المدرسة، أمس، بعد إعادة فتح المدارس التي أغلقت لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد أن تمكّنت البلاد من احتواء الوباء بفضل برنامج واسع النطاق حظي بكثير من الإشادة قائم على تعقّب المخالطين لحالات مؤكدة وإجراء فحوص لهم وعلاج المصابين منهم.

وتتم بداية العام الدراسي مع اتخاذ الاحتياطات المعتادة، مثل التحقق من درجة حرارة الجسم والسوائل المعقمة والتحيات عن بُعد. وأُغلقت المدارس مطلع مارس بينما تعرّضت كوريا الجنوبية لأولى موجات تفشي الفيروس، إذ كانت في إحدى المراحل بين الدول الأكثر تضرراً في العالم بعد البر الصيني الرئيس. وكان نحو 440 ألف طالب في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية، الذين من المقرر أن يجروا في ديسمبر الاختبار الحاسم لدخول الجامعة، أول الملتحقين بالصفوف، التي سيذهبون إليها كل يوم.

أما الأصغر سناً، فسيعودون تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتناوب الدوام بين حضور الصف الدراسي والتعليم عبر الإنترنت.

ويتوجب على الطلاب تنظيف مقاعدهم بانتظام والحفاظ على الحد الأدنى من التباعد عن زملائهم. وتم تجهيز بعض الصفوف بستائر واقية بين التلاميذ.

وأغلقت 66 مدرسة في انشيون بالقرب من سيؤول بعد فترة وجيزة من إعادة فتحها بسبب تشخيص إصابة طالبين بالفيروس، بحسب متحدث باسم خدمات التعليم بالمدينة. وتوضح هذه الحادثة تحديات العودة إلى المدرسة.

ونبه وزير التعليم يو إيون هاي من أن «المخاوف بشأن وجود جيوب صغيرة محتملة للعدوى لاتزال قائمة».

• المخاوف بشأن وجود جيوب صغيرة محتملة للعدوى لاتزال قائمة.

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