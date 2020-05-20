واشنطن تفرض عقوبات على 9 مسؤولين إيرانيين

المصدر: واشنطن - رويترز

أفادت مذكرة نشرت على موقع وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الداخلية الإيراني ضمن أحدث تحرك لها ضد طهران.



وأضافت المذكرة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأميركية استهدفت تسعة أفراد منهم وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، لاتهامهم بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، بحسب المذكرة.



وتابعت المذكرة أن العقوبات استهدفت كذلك ثلاثة كيانات منها سجنان وهيئة لإنفاذ القانون.



وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان: "النظام الإيراني يقمع بعنف معارضة الشعب الإيراني، بما في ذلك التظاهرات السلمية، بعنف جسدي ونفسي".

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