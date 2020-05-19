ترامب: منظمة الصحة العالمية «دمية» في يد الصين

المصدر: واشنطن - وكالات

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين هجوماً عنيفاً على منظّمة الصحّة العالمية، واصفاً إيّاها بأنّها «دمية في يد الصين» ومؤكّداً أنّه سيتّخذ قريباً قراراً نهائياً بشأن مصير التمويل الأميركي للمنظمة الأممية.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض «أنا لست سعيداً بمنظمة الصحّة العالمية... إنّهم دمية في يد الصين».

وردّاً على سؤال عن مصير المساهمة المالية الأميركية للمنظمة والبالغة سنوياً حوالى 450 مليون دولار والتي كان ترامب أعلن في منتصف أبريل عزمه على وقفها، لم يدل الرئيس الأميركي بجواب قاطع قائلاً سنتّخذ قراراً قريباً".

وانتقد ترامب المنظمة قائلا خلال المؤتمر «ندفع الكثير للصحة العالمية ولا نتلقى شيئا في المقابل».

كما هاجم ترامب، الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما معتبرا أنه كان رئيسا سيئا وترك جيشا منكسرا، وأن فترته كانت مريعة وغلبت عليها الانقسامات.

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