العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتاً في منزله

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل متوفى في منزله شمال تل أبيب يوم الأحد. وسمح للشرطة الإسرائيلية بالدخول إلى السفارة، وأشارت إلى عدم وجود أي آثار جنائية (التقرير الأولي).

وتم تعيين دو وي (58 عاماً)، سفيراً في فبراير في خضم وباء الفيروس التاجي، وسبق أن عمل مبعوثاً صينياً لأوكرانيا.

وترك دو وي وراءه زوجة وابناً، وهما غير موجودين في إسرائيل.

ونقل الإعلام المحلي عن مسؤولين بخدمات الطوارئ، أن المؤشرات الأولية تبين أن السفير دو توفي أثناء نومه، وأن أسباب الوفاة طبيعية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليومية، أن التقارير تفيد أن موظفين عثروا على وي ميتاً في فراشه، وأنه لا وجود لأي علامات عنف جسدي.

ويبدو أن سبب الوفاة يعود إلى مشكلة في القلب وفقاً للمسعفين.

وتتمتع إسرائيل بعلاقات جيدة مع الصين. وتأتي وفاة السفير بعد يومين فقط من إدانته تصريحات وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الذي كان يزور البلاد وندد بالاستثمارات الصينية في إسرائيل، واتهم الصين بإخفاء معلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد.

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