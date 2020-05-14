رئيس وزراء بريطانيا: لا أريد زحاماً في المواصلات العامة

المصدر: لندن - رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني، أمس، إنه لا يريد زحاماً في المواصلات العامة، وحذّر من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الخارج.

وقال جونسون بعد تداول صور لتكدس الناس في المواصلات العامة في اليوم الأول لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس «لا أريد أن أرى زحاماً أو تكتلات كبيرة في المواصلات العامة، سواء في العاصمة أو في أي مكان آخر».

وأضاف أن المسؤولين يحثون الناس على عدم التنقل في أوقات الذروة المرورية، ويعملون على زيادة عدد قطارات مترو الأنفاق في لندن.

وقال جونسون إن البلاد سجلت وفاة 144 من العاملين بالرعاية الصحية و131 من العاملين بالرعاية الاجتماعية بسبب الفيروس.

وأضاف جونسون أن زيادة حالات الإصابة في دول أخرى خففت القيود المفروضة لاحتواء التفشي تمثل تحذيراً لبريطانيا من التحرك بسرعة.

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