رسالة صينية إلى زعيم كوريا الشمالية رداً على "المشاعر العميقة"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أرسل الزعيم الصيني شي جين بينغ رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، وأعرب فيها عن تعهده "بدفع التقدم والتطور المطرد" للعلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أمس الأحد.

وقالت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" إن "الرسالة الشفوية" من جانب شي جاءت رداً على رسالة بعث بها كيم الأسبوع الماضي لتهنئة الصين والثناء عليها للتحكم بنجاح في انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ونقلت الوكالة عن شي قوله إن رسالة كيم أظهرت "المشاعر العميقة" لدى الشمال تجاه الصين و"أظهرت الأساس الراسخ للصداقة التقليدية بين الصين وكوريا الديمقراطية وحيويتها الهائلة."

وقالت الوكالة إن شي جين بينغ قال أيضا "إنه ينوي دفع التقدم والتطور المطرد للعلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية في الحقبة الجديدة، والإسهام بنشاط في السلام والتنمية والازدهار الإقليمي من خلال تنفيذ الاتفاقات الهامة بدقة وتعزيز الاتصالات الاستراتيجية وتكثيف التبادل والتعاون بين الحزبين والبلدين".

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