العراق.. الكاظمي يحيل عبدالمهدي وطاقم حكومته إلى التقاعد

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قرر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إحالة سلفه عادل عبدالمهدي وطاقم حكومته، إلى التقاعد.

ونشرت وسائل الإعلام العراقية الوثائق الحكومية، وقالت فيها إنه«بالنظر لمنح مجلس النواب العراقي بدروته الانتخابية الرابعة، الثقة للحكومة العراقية وأدائها اليمين الدستورية، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور قررنا ما يأتي:

أولا - إحالة السادة والسيدات ورئيس أعضاء الحكومة العراقية السابقة المشار اليهم لاحقا إلى التقاعد بدءا من تاريخ 2020/5/7.

ثانيا- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا الأمر.

من جهة أخرى أثار فيديو مسرب جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي العراقية،ظهر فيه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي وهو يتصل بشقيقه "عماد" من داخل غرفة مدير دائرة التقاعد العراقية التي كان الكاظمي يزورها.

وقد طلب الكاظمي، في الفيديو من شقيقه، بلهجة حادة، عدم "الاتصال بأي أحد في الدولة العراقية" بصفته شقيق رئيس الوزراء، محذرا إياه بالعراقية الدارجة "دير بالك (إحذر)"، وأضاف الكاظمي "اليوم أنا ملك الناس وليس ملكك".

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