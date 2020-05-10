فلسطين: "صفر" إصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

المصدر: القدس المحتلة - وام

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فلسطين لليوم الثالث على التوالي، وأن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة، مشيرة إلى أن الحالة الوبائية جيدة، مع ضرورة الحذر واليقظة بتطبيق الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات.



وأضافت أن تخفيف الإجراءات الاحترازية مرتبط بالالتزام بإجراءات السلامة العامة، مؤكدة أن الطواقم الصحية على أتم الجاهزية لعودة العمال من داخل الخط الأخضر بمناسبة حلول عيد الفطر لفحصهم والتأكد من سلامتهم.

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