162 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المغرب

المصدر: الرباط - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5873 حالة. وقالت الوزراة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة السبت ليستقر إجمالي الوفيات عند 186 حالة، كما لفتت إلى شفاء 65 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 2389 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 56134 حالة. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية.

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