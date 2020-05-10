1500 إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في إيران

المصدر: طهران - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الإيرانية أمس، إحصاء أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى زيادة في الإصابات في جنوب غرب البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور، إن «كل المحافظات تسجل تراجعاً تدريجياً في عدد الإصابات الجديدة.. باستثناء خوزستان (جنوب غرب)، حيث لايزال الوضع مقلقاً». وتوقفت وزارة الصحة عن نشر حصيلة الوباء على مستوى المحافظات منذ نحو شهر.

واستعاضت عنها بنظام ألوان يقيّم درجة خطورة الوباء في مختلف المحافظات بالأبيض والأصفر والأحمر (من الأضعف إلى الأشدّ). وكانت محافظة خوزستان حمراء في آخر التقارير الرسمية، وكذلك محافظتا طهران وقم حيث سجلت أولى الإصابات في منتصف فبراير. وأفاد جهنبور بـ1522 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 106220 إصابة.

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