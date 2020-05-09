مصر توضح تفاصيل "المليون تحليل" لاكتشاف فيروس كورونا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، يوم الخميس 7 مايو الجاري، مع مراسلى وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود وإجراءات الدولة المصرية فى مكافحة فيروس كورونا المُستجد.



وأوضح البيان، أن أحد المراسلين استفسر بشكل عام عن عدد التحليلات والاختبارات الطبية والمعملية التي أجرتها السلطات الصحية المصرية لاكتشاف المصابين بالفيروس.



وتابع البيان أن مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، أجاب حينها بأن عددها يتجاوز المليون.



أضاف البيان: "بالاستفسار لاحقًا من مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية عن تفصيلها، أوضح بأنها تشمل كل أنواع التحليلات والاختبارات الطبية والمعملية التي توضح حقيقة الإصابة بالفيروس، من بينها عدد كبير من الاختبار الأولي (Rapid test)، يضاف إليها إختبارات معملية أخرى تساعد في تشخيص الحالة إكلينيكيًا غير الفحوصات الإشعاعية، أما تحليل PCR فقد أجرت مصر منه حتى الآن ما يزيد عن 105 ألف تحليل منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد".

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