السعودية ترد على إمكانية عودة المقيمين إلى المملكة قبل انتهاء أزمة "كورونا"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

حسمت السلطات السعودية الجدل بشأن إمكانية عودة الأجانب إلى المملكة في ظل أزمة "كورونا".

وأجاب الحساب الرسمي على "تويتر" للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، رداً على تساؤل استفسارات المقيمين بشأن مدى إمكانية عودة المغادرين بتأشيرة "ذهاب وعودة" مع انتهاء صلاحية التأشيرة قبل انتهاء جائحة كورونا، بأنه "لا يسمح بالعودة إلا بعد انتهاء الجائحة".

وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لن يسمح بعودة الأجانب المغادرين ضمن "مبادرة عودة"، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسمياً، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

السلام عليكم عندي عامل يماني خارج المملكة وباقي له كم يوم تنتهي تأشيرة خروج وعودة وكيف امدد له تأشيرة العودة ؟ — مشاري القرشي #غزة (@36671) May 7, 2020

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