رسالة من زعيم كوريا الشمالية إلى الصين بشأن "كورونا"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون "برسالة شفهية" إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيدا بنجاح بكين في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن كيم في الرسالة "هنأه، مُقدراً عاليا أنه ينتهز فرصة الانتصار في الحرب ضد الوباء غير المسبوق".

وأضافت الوكالة ان "كيم يونغ اون أعرب عن أمنياته لـ شي جين بينغ بالصحة الجيدة، معربا عن قناعته بأن الحزب والشعب في الصين سيعززان النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن ويوسعانها بثبات، وبالتالي يظفران بالنصر النهائي بتوجيه حكيم من شي جين بينغ".

ولم تحدد الوكالة موعد وكيفية تسليم الرسالة للزعيم الصيني.

وهذه هي المرة الثانية التي يرسل فيها رسالة إلى "شي" فيما يتعلق بالفيروس التاجي هذا العام. وفي أواخر يناير، نقل كيم دعمه ومساعدته غير المحددة لمحاربة بكين للفيروس الذي انتشر بوتيرة سريعة في الدولة المجاورة.

وكثيرا ما أشادت كوريا الشمالية بالصين لجهودها الناجحة في مكافحة الفيروسات منذ انطلاق كوفيد -19 لأول مرة في وسط مدينة ووهان في ديسمبر الماضي، مما يشير على ما يبدو إلى علاقاتهما الودية.

وتتباهى كوريا الشمالية والصين بعلاقاتهما القوية بعد رحلة شي لعقد قمة مع كيم في يونيو الماضي. وكانت تلك أول زيارة يقوم بها رئيس صيني لكوريا الشمالية منذ 14 عاماً.

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