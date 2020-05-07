مصر: إعادة جميع العالقين في الخارج قبل العيد

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على إعادة جميع المصريين العالقين قبل عيد الفطر المبارك، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادتهم قبل العيد.

وشكر رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد حالياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، كل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت بجهود مضنية في هذا الملف؛ من أجل عودة المصريين العالقين في الخارج.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية كافة، لعودة العالقين المصريين في الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد، مُوضحاً أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت، وأن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أو تجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.

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