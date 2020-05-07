3 مراحل بريطانية لتخفيف قيود «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

قالت صحيفة «التايمز» إن بريطانيا وضعت خطة من ثلاث مراحل، لتخفيف تدابير العزل العام، التي فرضتها في نهاية مارس، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ويتعين على الحكومة مراجعة التدابير بحلول اليوم، لكن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أوضح أنه قلق من حدوث موجة ثانية في حالات الإصابة بالفيروس. ومن المتوقع أن يوضح جونسون معالم الخطة يوم الأحد.

وقالت الصحيفة إن المرحلة الأولى ستشمل إعادة فتح المتاجر الصغيرة، إلى جانب أماكن العمل المفتوحة، وستتضمن المرحلة الثانية إعادة فتح مراكز التسوق الكبيرة، مع تشجيع المزيد من الأشخاص على الذهاب للعمل. وقالت الصحيفة إن الحانات والمطاعم والفنادق ومراكز الترفيه، ستكون من بين آخر الأماكن التي ستستأنف نشاطها.

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