بريطانيا تستعد لتخفيف الإغلاق

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يطرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد المقبل خطته لتخفيف الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا على مستوى بلاده، حسبما ذكرت تقارير إعلامية، مع مناقشة ضوابط جديدة حول كيفية الحفاظ على التباعد الاجتماعي في أماكن العمل.

وستخضع تدابير الحجر الصحي التي فرضت في أواخر مارس للمراجعة بعد غد في بريطانيا، إحدى الدول الأكثر تضرراً جراء جائحة «كوفيد-19»، لكن الحكومة أعلنت بالفعل أنّ الإجراءات سيتم تخفيفها لكن تدريجياً.

وتتضمن الإجراءات الجديدة التي تم وضعها مع رؤساء الشركات والنقابات العمالية، واطلعت عليها شبكة «بي بي سي» وصحيفة «فاينانشيال تايمز»، تشجيعاً للعاملين في المكاتب على البقاء في منازلهم أشهراً عدة لتجنب إرهاق نظام النقل.

لكن في الأماكن التي تتطلب حضوراً للموظفين، سيتم حث الشركات على تقليص الدوامات، ومنع مشاركة المكاتب والأدوات المكتبية بين أشخاص مختلفين، وتعزيز تدابير النظافة وإبقاء مقاصف الموظفين مغلقة وتقليل عدد الأشخاص في المصاعد.

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