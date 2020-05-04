بالفيديو.. مساعدات طبية مصرية للسودان لمواجهة "كورونا"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

تسلم السودان، اليوم الاثنين، دعماً طبياً اشتمل على المستلزمات الطبية كافة من مصر لمجابهة جائحة كورونا عبر جسر جوي لأربع طائرات بين القاهرة والخرطوم.

ونقلت وكالة الأبناء السودانية (سونا) اليوم عن عضو المجلس السيادي ونائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، صديق تاور، امتنانه للدعم الذي تلقته بلاده من مصر.

وأشار إلى عدم استغرابهم لموقف الشعب المصري الذي يعد سنداً وداعماً والأقرب في المحن مبينا مشاطرة الشعبين لكل الهموم والمواقف النبيلة.

بدروه قال سفير مصر بالخرطوم، السفير حسام عيسى، إن الدعم يتكون من حمولة لأربع طائرات لمستلزمات طبية تشمل أجهزة طبية للتحاليل والمعامل وأجهزة قياس للأوكسجين وتنفس بالإضافة إلى جميع معدات العلاج والوقاية من فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة المصرية إن شحنة المساعدات المهداة من مصر للجانب السوداني تشمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومساعدتها في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها.

وأضافت أن هذه المساعدات تأتي تأكيداً على عمق الروابط والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والسودان، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه كافة دول قارة أفريقيا في أوقات المحن والأزمات وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

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