بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يواصل نشاطه المعلن

المصدر: متابعات – سمير سعيد

واصل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون، بعد غيابه لمدة 20 يوما عن الأنظار، نشاطه داخليا منهيا الاشاعات التي دارت حول تعرضه لمشكلة صحية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الطورية الجنوبية عن صحيفة "رودونغ" المتحدثة باسم حزب العمال اليوم الاثنين "شكر الزعيم كيم يونغ -أون موجهين مثاليين لترويج سياسات الحزب على مجهوداتهم ودورهم لإرشاد العمال".

وقالت الصحيفة "أن الموجهين الذين تلقوا تقديرات الزعيم، يعتزمون الرد عليها بتشجيع العمال على السير قدما للأمام في الحرب النظرية مع تفعيل ثورتنا".

يشار الى أن السلطات الكورية الشمالية قامت بتكريم الموجهين المثاليين في تعليم السكان فكريا بعد أن اعلنت عن مواجهة الأزمة في مؤتمر أعضاء حزب العمال الحاكم في العام الماضي.

وظلت وسائل الاعلام في كوريا الشمالية، تفيد بأن الزعيم كيم يمارس أدائه بصورة طبيعية وسط انتشار شائعات حول تدهور صحة كيم منذ منتصف الشهر الماضي.

وظهر كيم بعد غياب طويل عن الانظار، في مراسم اكتمال مصنع للأسمدة في سونتشون في إقليم بيونغ آن الجنوبي في الاول من مايو، منهيا شائعات تناقلتها وسائل الاعلام الخارجية بأنه في حالة صحية خطرة بعد خضوعه لعملية جراحية.

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