1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تسجيل 1552 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27 ألفاً و11 حالة، كما أعلنت تسجيل ثماني وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 184 وفاة، وتسجيل 36 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 4134 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام، وتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، اعتباراً من أمس، وقالت إنه سيستمر السماح لسكان حي الأثير بالتجول، لقضاء احتياجاتهم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، واستمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.

ولفتت الوزارة إلى تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من أمس الأحد وحتى اشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع، مشيرة إلى أنه يسمح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المديرين والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وأهابت بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقاً للمصلحة العامة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1776 حالة، وأوضحت أنه تم تسجيل 364 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 4983 حالة، كما تم تسجيل خمس حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 38 حالة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2568 حالة، إضافة إلى 12 حالة وفاة، موضحة ان إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 750 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 174 حالة، كما أعلنت تسجيل 151 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4880 حالة، كما لفتت إلى شفاء 168 شخصاً، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 1424 حالة.

تسجيل 364 إصابة في الكويت.. وارتفاع عدد المتعافين إلى 1776 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news