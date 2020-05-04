59 إصابة بـ «كورونا» بين اللاجئين الفلسطينيين

المصدر: بيروت - وكالات

سجّلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في لبنان، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها.

وأكدت «أونروا»، في تقرير لها، أن العدد الأكبر من المصابين بفيروس كورونا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، مشيرة إلى أن عدد المصابين في الضفة الغربية والقدس بلغ 34 إصابة، وفي غزة 15، وفي لبنان ست إصابات والأردن أربع إصابات، في حين لم تتبلّغ عن إصابات في صفوف اللاجئين الفلسطينيين داخل سورية.

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