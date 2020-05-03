ارتفاع وفيات «كورونا» في الكويت إلى 33.. والسودان إلى 36 حالة

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 33 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله، إن الوفيات الثلاث لمقيمين كانوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة.

وأشار إلى تسجيل 242 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4619 حالة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 101 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1703 حالات.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان أمس، تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 36 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الوفيات سجلت في ولايتي الخرطوم والجزيرة. وأشارت إلى تسجيل 91 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 533 حالة، لافتة إلى شفاء سبعة مصابين ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 46.

وفي بيروت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 25 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل أربع إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 733 حالة.

من جهتها قالت رئيسة بلدية تونس العاصمة سعاد عبدالرحيم، إن عمليات توزيع للآلاف من الكمامات بدأت أمس تمهيداً لرفع الحجر الصحي المقرر غداً في الأسواق العتيقة الشهيرة. وقالت رئيسة البلدية إنه سيجرى توزيع 10 آلاف كمامة مجاناً في الأرجاء المحيطة بالمدينة، بالتعاون مع منظمات من المجتمع المدني من بينها الهلال الأحمر التونسي.

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