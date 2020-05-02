سورية.. الشرطة الروسية تمنع رتلا أميركيا من دخول القامشلي

المصدر: موسكو - د. ب.أ

منعت الشرطة العسكرية الروسية دورية تابعة لقوات الجيش الأميركي ترافقها سيارات من نوع «بيك آب»، تابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، من الدخول إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سورية، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم السبت.

وأفادت الوكالة بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية قطعت طريق (القامشلي- القحطانية - الرميلان) عند قرية التنورية (10 كيلومترات شرقي مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة) للمرة الأولى، حيث منعت دورية تابعة للقوات الأميركية من الدخول إلى مدينة القامشلي عبر مدخلها الشرقي لساعات عدة.

وتابعت أن أكثر من ثمانية مدرعات روسية وأثناء عودتها من دورية معتادة في بلدة القحطانية الواقعة تحت سيطرة «قسد»، اعترضت رتل الدورية الأميركية ومنعته من الدخول إلى القامشلي لساعات عدة، وذلك رداً منها على اعتراض مدرعات أميركية للمدرعات الروسية في بلدة القحطانية.

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