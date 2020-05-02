بعد “48 يوماً من العزلة”.. الإسبانيون يخرجون إلى الهواء الطلق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد 48 يوماً من العزل المنزلي، خرج الإسبانيون اليوم من منازلهم للتنزه وممارسة الرياضة في الأماكن العامة، بعد قرار الحكومة تخفيف إجراءاتها التي اعتبرت “الأشد صرامة” في إطار الجهود الرامية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وسُمِحَ للمواطنين اعتبارا من اليوم الخروج من منازلهم للتمشية أو ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة، فيما امتلآت المتنزهات الشاطئية، مثل "باسيو ماريتيمو" في برشلونة، بالدراجين وهواة المشي والركض.

وسمحت الحكومة بفترة محددة للاستمتاع بتخفيف قيود "الإقامة الجبرية"، حيث يُسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما بالخروج من المنزل من الساعة السادسة وحتى العاشرة صباحا، ومن الساعة الثامنة حتى العاشرة مساء.

وبالنسبة للآباء وكبار السن، فلهم مواعيد خاصة، فمن هم فوق 70 عاما يُسمح لهم بالخروج خلال الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا، وبين السابعة والثامنة مساء. ويمكن للاطفال دون 14 عاما الخروج برفقة أحد الوالدين بداية من 12 ظهرا حتى السابعة مساء.

وخلال التمشية يُسمح بالتحرك لمسافة كيلومتر واحد من المنزل. وعند ممارسة الرياضة، لا يُسمح بمغادرة المنطقة السكنية، ولا يُسمح بمرافقين خلال ممارسة الرياضة. أما المشي فيُسمح بمرافقة شخص واحد على أن يكون مقيما في نفس المنزل.

ولا يُسمح للأشخاص في إسبانيا منذ منتصف مارس الماضي بالخروج من المنزل إلا في حالات استثنائية - على سبيل المثال، الذهاب إلى العمل أو إخراج الكلب أو للتسوق.

وبحسب تقديرات السلطات، فإن "الإقامة الإجبارية" بدأت تؤتي ثمارها منذ أسابيع. وتراجع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا اليوم السبت لأقل من 300 حالة، لليوم الثالث على التوالي، منذ منتصف مارس الماضي، حيث تم تسجيل 276 حالة وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في إسبانيا 25100 حالة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة بواقع نحو 1150 حالة، أو بنسبة 5ر0%، إلى أكثر من 216 ألف حالة.

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