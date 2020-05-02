ارتفاع مفاجئ لعدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا

المصدر: موسكو - وام

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن ارتفاع قياسي بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء بتسجيلها 9623 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، (مقارنة مع 7099 و7933 إصابة يومي الخميس والجمعة ) الماضيين، ليصبح بذلك مجموع الإصابات في البلاد 123054 حالة.



في المقابل ووفقا لبيان مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا فإن "عدد الوفيات اليومية شهد تراجعا ملحوظا وملموسا بعد تسجيل 57 حالة وفاة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة (مقارنة مع 101 و96 وفاة يومي الخميس والجمعة) الماضيين، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في عموم روسيا إلى 1222 حالة وفاة.



وأضاف البيان أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1793 مريضا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين في عموم روسيا إلى 15013 شخصا.



وتعود أكثر من 50% من الإصابات الجديدة (5358 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا بـ62658 إصابة و695 وفاة حتى الآن.

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