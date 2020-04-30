ترامب الابن يسخر من بايدن «النائم»

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن الصن البريطانية

سخر ابن الرئيس الأميركي، ترامب الابن من نائب الرئيس السابق، والمرشح الرئاسي الحالي، جو بايدن زاعما انه كان يغط في نوم عميق عندما قدمت المرشحة الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون دعمها له في السباق الرئاسي 2020 بقاعة بلدية افتراضية.

وعبر دونالد ترامب جون في تغريدة عن سخريته من بايدن قائلا «يا الهي انظروا إلى بايدن وكانه يغط في نوم عميق خلال التخريف الذي يسمى دعما» مرفقا مع التغريدة فيديو تظهر فيه قاعة المدينة الافتراضية، وأضاف «انه حقا مصدرا للعطاء».

وظهر بايدن على الفيديو وهو في تواصل مباشر مع كلينون الموجودة بقاعة نسائية افتراضية في المدينة. وكانت تتحدث عن مدى الضرر الذي تتعرض له النساء في القوى العاملة جراء الوباء، في الوقت الذي بدا بايدن يغمض عينيه لفترة طويلة.

وطوال فترة تأييد كلينتون له، كان بايدن ينظر باستمرار إلى أسفل - كما لو كان ينظر إلى ملاحظاته التي دونها - ولكن بعد فترة قصيرة اغلق بايدن عينيه وبقيتا على مغلقتين لمدة 15 ثانية بينما استمرت كلينتون في التحدث.

وأومأ بايدن بعد ذلك برأسه ورمش بعينيه وهو ينظر إلى الكاميرا. وسجل ترامب الابن اللحظة التي هز فيها بايدن رأسه، ليتساءل ضاحكا «هل هو نائم حقا؟»

لم يتجاوب المرشح الرئاسي الديمقراطي علناً مع هذا الحادث. وكثيرًا ما يشير الرئيس دونالد ترامب إلى بايدن باسم «جو النائم». وانضم آخرون، بمن فيهم مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز، شون هانيتي، إلى جانب ترامب الابن في الاستهزاء من بايدن.

وقال هانيتي على «تويتر»: «يبدو أن جو النائم كان نائما بالفعل بينما تتحدث هيلاري في قاعة المدينة الافتراضية». وتفاعل السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز في تغريدة مع هانيتي قائلاً: «هل تعتقد أن هناك وقتا للقيلولة أفضل من هذا؟»

,كلينتون هي أحدث ديمقراطية تدعم بايدن في السباق الرئاسي بعد الرئيس السابق، باراك أوباما والمرشحون السابقون الآخرون بما في ذلك بيرني ساندرز وإليزابيث وارن.

وقالت كلينتون في مبنى البلدية الافتراضي «فقط فكروا في الفرق الذي سيحدث الآن إذا كان لدينا رئيس يستمع فقط إلى العلم، ويضع الحقائق بدل الخيال».

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