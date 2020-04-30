كبير خبراء ترامب يبشر العالم بدواء لـ"كورونا"

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن أنتوني فاوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في معركة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، ان عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات أظهر أثراً "واضحاً" في علاج فيروس كورونا المستجد.

وقال من البيت الابيض إن "المعطيات تظهر ان دواء رمديسيفير ترك أثراً واضحا، مهما وايجابيا في تقليص فترة شفاء" مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الخبير أن هذا الامر يثبت "أن دواء يكن ان يتصدى للفيروس".

وأجريت دراسة سريرية على هذا العقار بالتعاون بين معاهد الصحة الاميركية ومختبر غيلياد الأميركي.

لكن دراسة أخرى اجريت في الصين ونشرت اليوم الاربعاء أفادت ان العقار لم يعط فوائد مهمة في علاج مرضى كوفيد-19، واعتبر الدكتور فاوتشي انها "ليست دراسة ملائمة".

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