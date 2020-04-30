أوروبا تتأرجح بين محاذير «كورونا».. والحاجة إلى تنشيط الاقتصاد

المصدر: عواصم - أ.ف.ب

كشفت دول أوروبية عدة عن خطط تدريجية وقابلة للعودة عنها بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد، لكن من دون المخاطرة بموجة جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي لايزال يضرب العالم صحياً واقتصادياً، فيما أعلنت الصين، مهد الوباء، أمس أن الدورة السنوية للبرلمان التي تحمل أهمية كبرى في النظام الشيوعي، ستفتتح في 22 مايو، في مؤشر إلى الانتصار على الفيروس.

ففي أوروبا، دفعت الحاجة إلى الحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية دولاً عديدة إلى طرح خطط تدريجية، وقابلة للعكس لإعادة تنشيط الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي.

لكن السماح للأطفال من جديد بالخروج كما في إسبانيا، والعودة إلى المدرسة كما في فرنسا يثير مخاوف.

وتسعى السلطات البريطانية في الأثناء إلى معرفة ما إذا كان هناك من رابط بين الوباء ومرض خطير أصاب حتى الآن عدداً قليلاً من الأطفال، كما أكد أول من أمس وزير الصحة مات هانكوك.

ويشبه هذا المرض متلازمة «كاوازاكي» التي تصيب الأوعية الدموية عند الأطفال الصغار والتي لاتزال أسبابها غير محددة. ورصدت نحو 20 إصابة غير مؤكدة بعد بهذا المرض في المنطقة الباريسية، وفق ما أعلنت صحيفة «لا ديبيش دو ميدي المحلية».

وفي فرنسا، قدّم رئيس الوزراء إدوار فيليب، أول من أمس، خارطة طريق لإعادة تشغيل البلاد تدريجياً اعتباراً من 11 مايو، محذراً من أن «علينا التعايش مع الفيروس».

وتشمل هذه الخطة إجراء فحوص واسعة وإعادة فتح المدارس تدريجياً وإعادة فتح المحال التجارية (لكن من دون المقاهي والمطاعم)، وفرض ارتداء أقنعة واقية في وسائل النقل العام.

لكن رئيس الوزراء الفرنسي أكد أيضاً أنه «ما لم تكن المؤشرات متوافرة، لن نبدأ الخروج من العزل في 11 مايو».

وفي ألمانيا، أصبح ارتداء القناع الواقي إلزامياً، اعتباراً من أمس، في برلين في المحال التجارية، بعد فرضها مسبقاً وضع كمامات في وسائل النقل العام.

غير أن السلطات الألمانية دعت السكان إلى التزام الحذر في مواجهة الوباء، فللمرة الأولى منذ منتصف أبريل، ارتفع معدل نقل العدوى من جديد إلى 1.0 والذي يعني أن كل مريض ينقل العدوى إلى شخص واحد آخر.

وفي إسبانيا حيث سمح للأطفال بالخروج من جديد اعتباراً من الأحد، تقضي خارطة الطريق التي أقرتها الحكومة برفع العزل اعتباراً من 9 مايو على «مراحل» تستمر حتى «أواخر يونيو»، استناداً إلى مسار تطور الوباء. لكن المدارس تبقى مغلقة حتى سبتمبر.

ولن تفتح المدارس في إيطاليا أيضاً قبل سبتمبر. وتفرض إيطاليا، البلد الأكثر تضرراً في أوروبا من الوباء، ترتيبات حازمة لبدء الخروج من العزل اعتباراً من 4 مايو، فالتجمعات ستبقى ممنوعة، والتنقل بين المناطق كذلك، وسيكون ارتداء القناع إلزامياً في وسائل النقل العام.

وأطلقت دول أوروبية أخرى أيضاً عملية رفع تدريجية للقيود، مع فتح بعض المتاجر.

وبعد أن أعلنت الصين التغلّب على فيروس كورونا المستجدّ، ستُعقد الدورة السنوية للبرلمان الصيني أخيراً في أواخر مايو للاحتفال بعودة البلاد إلى طبيعتها.

وهذا الاجتماع الذي يشارك فيه عادةً نحو 3000 نائب ويجري سنوياً في قصر الشعب في بكين، سيُعقد في 22 مايو، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أمس.

وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في مطلع مارس. لكن تمّ إرجاؤه في خضمّ أزمة الوباء، في حدث غير مسبوق منذ عقود.

وكان حتى الآن لا يمكن تصوّر جمع 3000 نائب في بكين، فيما كانت البلاد تخضع لتدابير عزل صارمة وقسم كبير من الصينيين كانوا معزولين في منازلهم خوفاً من التقاط العدوى.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أن في الوقت الحالي الوضع الصحي «يتحسّن تدريجياً»، و«الحياة الاقتصادية والاجتماعية تستعيد تدريجياً مساراتها الطبيعية».

3000

نائب سيحضرون اجتماع الدورة السنوية للبرلمان الصيني، الذي يجري سنوياً في قصر الشعب في بكين.

أطلق العديد من الدول الأوروبية عملية رفع تدريجية للقيود، مع فتح بعض المتاجر.

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