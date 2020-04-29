صورة نادرة للشهيد المصري "الأسطورة" أحمد منسي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر الضابط بالمعاش، والغطاس والمنقذ البحري ألاجا أبو أصلان، صورة نادرة للشهيد المصري العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، أثناء تلقيهما فرقة السيل رقم 1.

وكتب أبوأصلان، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "صورة تجمعني بمنسي الأسطورة، وأبطال سيل تيم رقم واحد، ويتوسطنا الظابط علي أبو ريشة، أحد أبطال عملية إيلات"، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

وأضاف أبو أصلان: "افتخر بأنني كنت وسط الأبطال، وأشتاق لرؤيتهم جميعا".

ويعرض حالياً على الشاشات المصرية "، مسلسل الاختيار الذي يجسد حياة الشهيد أحمد منسي، كما تتناول الأحداث حياة الإرهابي هشام عشماوي، ويقوم ببطولة المسلسل عدد كبير من النجوم بينهم أمير كرارة وأحمد العوضي.

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