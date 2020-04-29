السديس لـ"العربية": أيام ونعود إلى الحرمين

المصدر: مروة سليم - دبي

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس لقناة العربية: أن أبواب الحرمین الشريفین ستفتح أمام المصلین قريباً.

وأضاف السديس "أبشركم بأنھا إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن ھذه الأمة، ونعود إلى الحرمین للطواف وللسعي وللصلاة".

وأكد أن الأمور ستعود بإذن الله كما كانت؛ مضيفاً: "الدولة أحرص منا على هذا الأمر".

كما دعا إلى عدم التسرع في التحرر من القیود المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب كورونا.

التفاصيل في الفيديو المرفق.

السديس لقناة العربية: أيام ونعود إلى الحرمين. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/SgFB7tjANt

— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 28, 2020

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