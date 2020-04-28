بوتين يتعرض للانتقاد.. يفضل طموحه السياسي على حياة الروس العاديين

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي إكسبريس

انتقد عاملون في القطاع الصحي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنه يفضل طموحه السياسي على إنقاذ حياة الروس العاديين. وتواجه العديد من المؤسسات الطبية الروسية نقصا مزمنا في الإمدادات الأساسية، مثل الملابس والكمامات للحماية الشخصية إضافة إلى الأدوية وأجهزة التنفس الصناعي.

ومع ذلك قدمت روسيا لإيطاليا 600 جهاز تنفس اصطناعي في مارس الماضي إضافة إلى 60 طناً من الإمدادات الطبية للولايات المتحدة في بداية أبريل والتي تضمنت أجهزة تنفس اصطناعي ومعدات حماية.

وقالت الدكتورة أنستاسيا فاسيلييفا، الأخصائية السابقة في البصريات وعضو مؤسس في نقابة الأطباء لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية «نحن نعاني حقا الآن نتيجة نقص معدات الحماية، والكادر الطبي. ولكن بالنسبة لبوتين وحكومته فإن الأولوية بالنسبة لهم هي لتحقيق مزيد من الطموحات السياسية، فطموح بوتين هو في المقام الأول حقا، وهو أكثر أهمية من صحة الشعب الروسي».

وأضافت «الجميع في روسيا يناقشون هذا الوضع وعملية إرسال المعدات إلى الولايات المتحدة وإيطاليا. وبالطبع فأنها فكرة طيبة أن نساعد أصدقائنا ولكن بعد أن نحصل على كفايتنا من هذه المعدات. وأنا لا أجد الكلمات المناسبة التي تعبر عن غضبي».

وجاءت تعليقات الدكتورة فاسيلييفا في الوقت الذي تزايدت إصابات فيروس كورونا في روسيا إلى 87127 يوم أمس الاثنين، بحيث أنها تتجاوز الإصابات التي وقعت في الصين.

ووفق إحصائيات حكومية فقد توفي حتى الآن 794شخصا نتيجة كورونا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري تحدث الرئيس بوتين في مؤتمر صحفي مرئي عن الوضع الذي يزداد سوء في روسيا. وقال «لدينا الكثير من المشكلات. وليس لدينا ما نستطيع أن نفخر به، كما أننا لم نصل إلى ذروة انتشار المرض حتى الآن».

وكتبت وزارة الطوارئ «ثمة نقص شديد» في أجهزة التنفس الاصطناعي حيث أبلغت المشافي بانها يجب أن تنتظر ما بين شهرين إلى 6 أشهر من اجل الحصول على الطلبات التي قدموها.

ويترافق هذا النقص في المعدات مع الأزمة العامة التي تواجه النظام الصحي الروسي الذي تنفق عليه حكومة الرئيس بوتين 3% من إجمالي الناتج القومي في حين أن معظم دول أوروبا الغربية تنفق نحو 9% من إجمالي ناتجها القمي على قطاع الصحة.

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