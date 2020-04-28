3 ملايين إصابة بفيروس كورونا حول العالم

المصدر: عواصم - وكالات

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم تجاوز عدد الإصابات به الثلاثة ملايين حالة إصابة، أمس، وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصاءات، أن عدد المتعافين تجاوز 882 ألف حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 207 آلاف حالة.

وسجلت الولايات المتحدة وحدها نحو ثلث إصابات العالم بـ987 ألف إصابة، وتخطى عدد الوفيات بها 55 ألفاً و415 حالة وفاة و118 ألف حالة تعافٍ.

وأعلنت روسيا، أمس، أنه سيتم عقد اجتماع لقادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي سعياً إلى توحيد جهودها لمواجهة وباء «كوفيد-19»، بعدما حضها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ذلك.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مداخلة عبر الفيديو أمام طلاب ونقلها التلفزيون الروسي، إن «الدول الخمس الكبار يبحثون احتمال مساهمتهم في مكافحة فيروس كورونا، ولهذا الغرض، تمت الموافقة مبدئياً على عقد اجتماع عبر الدائرة المغلقة. ويبقى تحديد اليوم الذي سيتم خلاله عقد الاجتماع لاحقاً».

والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، هي روسيا وفرنسا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة، وفي منتصف أبريل الجاري، حض غوتيريش الدول الخمس على توحيد مواقفها في مواجهة «كوفيد-19».

وأحد الأسباب الرئيسة للانقسام الذي يسود مجلس الأمن هو الخلاف بين واشنطن وبكين على المنشأ الصيني للفيروس المستجد.

وفي بداية أبريل، بادر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب إلى تنظيم اجتماع طارئ عبر الفيديو للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن للتصدي للوباء في مناطق النزاعات، وأوضح ماكرون أن الاجتماع جاء دعماً للنداء الذي وجهه غوتيريش من أجل وقف عالمي لإطلاق النار.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين، أمس، أن موعد الاجتماع الجديد لم يحدد بعد، وتوقع في الوقت ذاته أن تصل روسيا إلى ذروة تسجيل حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بحلول منتصف مايو، وأوضح أن الوضع سيصبح أفضل في يونيو المقبل.

وقال في مقابلة مع صحيفة «أرجومينتي إي فاكتي» الأسبوعية، إن الصعوبات الحالية المرتبطة بفيروس كورونا ستختفي «في غضون شهرين». وأضاف: «يبدو لي أن كل هذا لن يستمر لفترة أطول»، مشيراً إلى أن المرحلة الحرجة من الوباء في إيطاليا وإسبانيا استمرت لمدة شهر ونصف الشهر حداً أقصى.

وتابع: «في مرحلة ما في منتصف مايو، يجب أن نصل إلى هذه الذروة. وبعد ذلك، سيكون الوضع أسهل في الشهر الأول من الصيف».

ونقلت وكالة تاس الروسية عنه القول إنه سيتعين على الجميع حينذاك العمل بجد من أجل تقليل تبعات الوباء على حياتهم، مضيفاً «هذه الفترة أيضاً ستكون صعبة، ويجب بذل جهد كبير».

الولايات المتحدة تسجل نحو ثلث إصابات العالم و55 ألف حالة وفاة.

اجتماع مرتقب لمجلس الأمن لتوحيد جهود مواجهة الوباء.

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