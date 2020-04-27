بكين تحظر التصرفات «غير المتحضرة» وسط تفشي وباء كورونا

المصدر: بكين - أ.ف.ب

تعتزم بكين بدءاً من مطلع شهر يونيو المقبل حظر عدد من التصرفات التي تُعدّ «غير متحضّرة»، بهدف تحسين معدّل النظافة في الأماكن العامة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق ما أعلنت بلدية المدينة، وبات العطس أو السعال من دون تغطية الأنف أو الفم وعدم ارتداء قناع في الأماكن العامة في حالة المرض بمثابة جرائم جديدة يُحاسب عليها في العاصمة الصينية.

وعلى المواطنين ضمن قائمة الإجراءات الجديدة «ارتداء ثياب لائقة» في الأماكن العامة وعدم التجول بصدور عارية، في إشارة إلى ما يسمى بظاهرة «بيكيني بكين»، حيث اعتاد العديد من الرجال في الصيف التجوّل مع بطون مكشوفة وقمصان مرفوعة، وتتضمن الإجراءات كذلك وضع علامات للحفاظ على التباعد الاجتماعي في المساحات العامة.

وتمنع سلطات بكين، حيث يقيم أكثر من 20 مليون شخص، أساساً مجموعة من التصرفات «غير المتحضرة» على غرار البصق في الأماكن العامة، ورمي القمامة في أي مكان، واصطحاب الكلاب في نزهة من دون قيد أو التدخين في الأماكن التي تمنع ذلك. ولكن لم تختفِ بعض العادات بشكل كامل.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مي فنغ، للصحافيين، أمس، إن مستشفيات مدينة ووهان التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا العالمية، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.

وأضاف: «عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان أصبح صفراً، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد».

وسجلت المدينة 46452 حالة إصابة أو 56% من إجمالي الإصابات على مستوى الصين، وشهدت 3869 وفاة أو ما يمثل 84% على مستوى البلاد.

مسؤول صيني: مستشفيات ووهان خالية من أي إصابات بـ«كورونا».

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