مجموعة العشرين تدشن مبادرة «تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بكورونا»

المصدر: الرياض - وام

طرحت مجموعة العشرين اليوم المبادرة الدولية «تسريع الوصول للأدوات الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد».

وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في كلمة خلال مشاركته في تدشين المبادرة ان مجموعة العشرين برئاسة السعودية ستواصل جهودها في تعزيز إطار التعاون العالمي على جميع الجبهات، وأهمها سد الفجوة التمويلية القائمة حاليًّا في القطاع الصحي.. لافتا إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يواجه حالة عدم يقين تجاه مدى عمق ومدة هذه الأزمة الصحية..مؤكدًا الحاجة الملحة إلى التكاتف والتعاون لمواجهة هذا التحدي العالمي.

تأتي المبادرة كمنصة عمل عالمية تهدف إلى تحسين وتوظيف الروابط لإيجاد أرض مشتركة تقوم عليها شراكات لإيجاد الحلول، وحشد الاستثمارات وتوجيهها، وتحفيز العمل على توفير الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات الجديدة لـ«كوفيد- 19».

وشارك في إطلاق المبادرة قادة دول وشخصيات سياسية بارزة أخرى، إضافة إلى رؤساء لجهات متعددة الأطراف ومؤسسات صحية وتنموية عالمية، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر يضم المجتمع الدولي لسد الفجوة التمويلية في القطاع الصحي، وذلك في 4 مايو المقبل.

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